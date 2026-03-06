Германия отказалась увеличивать военное присутствие на Ближнем Востоке, несмотря на эскалацию

Официальный Берлин заявил об отсутствии планов по развертыванию дополнительных сил в регионе Восточного Средиземноморья, несмотря на активизацию военных приготовлений со стороны европейских союзников. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Такое решение было обнародовано после атаки беспилотника на британскую авиабазу на Кипре, что заставило Великобританию, Францию, Италию и ряд других стран НАТО начать переброску флотов для защиты острова. Немецкое оборонное ведомство подчеркнуло, что приоритетом для Бундесвера остается усиление восточного фланга Альянса в Европе и выполнение текущих обязательств в рамках миссии ООН в Ливане.

Коллективный ответ союзников на атаку на Кипре

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто подтвердил, что Италия, Испания, Франция и Нидерланды в ближайшие дни направят военно-морские соединения для патрулирования акватории Кипра. Лондон также усиливает присутствие эсминцем и вертолетами с системами противодействия дронам, создавая многонациональный щит вокруг стратегических объектов.

Тем временем ключевой немецкий актив – фрегат ПВО "Саксония" – остается задействованным в учениях НАТО "Холодный ответ" в Арктике, что ограничивает оперативные возможности Берлина в Средиземноморье.

Германия пока не планирует никаких дополнительных военных возможностей, кроме своих существующих вкладов в международные миссии на Ближнем Востоке – говорится в заявлении министерства обороны Германии.

