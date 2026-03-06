$43.720.26
17:43 • 12136 просмотра
Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока - Зеленский
Эксклюзив
17:39 • 18481 просмотра
Доллар летит вверх – финансист объяснил причины и дал советы украинцам
Эксклюзив
5 марта, 12:41 • 43788 просмотра
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
5 марта, 12:39 • 79891 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
5 марта, 12:11 • 46818 просмотра
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
Эксклюзив
5 марта, 12:00 • 42166 просмотра
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"Photo
Эксклюзив
5 марта, 11:33 • 67899 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 08:05 • 25849 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 49437 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
4 марта, 19:36 • 80174 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Германия отказалась увеличивать военное присутствие на Ближнем Востоке, несмотря на эскалацию

Киев • УНН

 • 326 просмотра

Германия отказалась увеличивать военное присутствие на Ближнем Востоке, несмотря на активизацию военных приготовлений союзников. Приоритетом для Бундесвера остается усиление восточного фланга Альянса и миссия ООН в Ливане.

Германия отказалась увеличивать военное присутствие на Ближнем Востоке, несмотря на эскалацию

Официальный Берлин заявил об отсутствии планов по развертыванию дополнительных сил в регионе Восточного Средиземноморья, несмотря на активизацию военных приготовлений со стороны европейских союзников. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Такое решение было обнародовано после атаки беспилотника на британскую авиабазу на Кипре, что заставило Великобританию, Францию, Италию и ряд других стран НАТО начать переброску флотов для защиты острова. Немецкое оборонное ведомство подчеркнуло, что приоритетом для Бундесвера остается усиление восточного фланга Альянса в Европе и выполнение текущих обязательств в рамках миссии ООН в Ливане.

Коллективный ответ союзников на атаку на Кипре

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто подтвердил, что Италия, Испания, Франция и Нидерланды в ближайшие дни направят военно-морские соединения для патрулирования акватории Кипра. Лондон также усиливает присутствие эсминцем и вертолетами с системами противодействия дронам, создавая многонациональный щит вокруг стратегических объектов.

Германия стремится сократить энергетическую зависимость от США за счет закупок газа в Канаде05.03.26, 20:43 • 4188 просмотров

Тем временем ключевой немецкий актив – фрегат ПВО "Саксония" – остается задействованным в учениях НАТО "Холодный ответ" в Арктике, что ограничивает оперативные возможности Берлина в Средиземноморье.

Германия пока не планирует никаких дополнительных военных возможностей, кроме своих существующих вкладов в международные миссии на Ближнем Востоке

– говорится в заявлении министерства обороны Германии.

Европейские страны усиливают оборону Кипра после атаки дрона - что пообещали Италия, Испания и Франция и что говорит НАТО05.03.26, 15:45 • 4204 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира