Німеччина виступила проти "гуманітарної паузи" в секторі Газа
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок виступила проти закликів ЄС до гуманітарного припинення вогню на Близькому Сході. Про це Бербок повідомила на зустрічі глав МЗС країн ЄС у Люксембурзі, пише DW, інформує УНН.
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"Мир і безпека для Ізраїлю і палестинців настануть, тільки коли буде переможений тероризм", - заявила Анналена Бербок.
Вона виступила проти закликів ЄС до гуманітарного припинення вогню, вказавши на триваючі масовані обстріли Ізраїлю з боку сектору Газа.
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Як повідомляється, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель запропонував "гуманітарну паузу" на Близькому Сході - для доставки і розподілу гуманітарної допомоги. Генсек ООН Антоніу Гутерріш серед багатьох європейських політиків також заявив про це. Ізраїль виступив проти, нагадавши про постійні обстріли із сектору Газа і необхідність знищення ХАМАС.
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