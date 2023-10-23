Германия выступила против "гуманитарной паузы" в секторе Газа
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила против призывов ЕС к гуманитарному прекращению огня на Ближнем Востоке. Об этом Бербок сообщила на встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге, пишет DW, информирует УНН.
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"Мир и безопасность для Израиля и палестинцев наступят, только когда будет побежден терроризм", - заявила Анналена Бербок.
Она выступила против призывов ЕС к гуманитарному прекращению огня, указав на продолжающиеся массированные обстрелы Израиля со стороны сектора Газа.
Ранее
Как сообщается, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил "гуманитарную паузу" на Ближнем Востоке - для доставки и распределения гуманитарной помощи. Генсек ООН Антониу Гутерриш в числе многих европейских политиков также заявил об этом. Израиль выступил против, напомнив о постоянных обстрелах из сектора Газа и необходимости уничтожения ХАМАС.
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