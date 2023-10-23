Германия выступила против "гуманитарной паузы" в секторе Газа

Цитата

"Мир и безопасность для Израиля и палестинцев наступят, только когда будет побежден терроризм", - заявила Анналена Бербок.

Она выступила против призывов ЕС к гуманитарному прекращению огня, указав на продолжающиеся массированные обстрелы Израиля со стороны сектора Газа.

Ранее

Как сообщается, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил "гуманитарную паузу" на Ближнем Востоке - для доставки и распределения гуманитарной помощи. Генсек ООН Антониу Гутерриш в числе многих европейских политиков также заявил об этом. Израиль выступил против, напомнив о постоянных обстрелах из сектора Газа и необходимости уничтожения ХАМАС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Война в Украине и конфликт на Ближнем Востоке имеют разные причины и последствия, но рф пользуется ситуацией - Боррель