Війна в Україні і конфлікт на Близькому Сході мають різні причини і наслідки, але рф користується ситуацією - Боррель

З його слів, окрім обговорення ситуації на Близькому Сході, міністри обговорять питання України. "Не забувайте про Україну. Україна продовжує боротьбу. Це буде на порядку денному", - сказав він.

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"Українська війна і ця війна мають різні причини та наслідки, але обидві викликають шок у всьому світі. росія, безперечно, користується цією ситуацією. Питання подвійних стандартів, яка вже існувала до війни у Газі, тепер виникає знову. Ми повинні бути дуже обережними, щоб виявляти однакову турботу про кожного загиблого цивільного. Ми повинні виявляти таку саму турботу", - сказав Боррель, відповідаючи на запитання, чи вважає він, що битва наративів на Глобальному Півдні може бути поставлена під загрозу через те, що відбувається в Ізраїлі, і що "нас можуть звинуватити в подвійних стандартах".

З його слів, у ЄС "продемонстрували рішучу підтримку Ізраїлю, тому що він зазнав одного із найбільших нападів на єврейський народ – і це має бути рішуче засуджено, і ми це робимо". "Але ми також маємо взяти до уваги загибель невинних палестинців. Вони також є жертвами ХАМАС", - вказав він.

Нагадаємо

Міністри закордонних справ ЄС у понеділок обговорять ситуацію в Україні та на Близькому Сході.