Война в Украине и конфликт на Ближнем Востоке имеют разные причины и последствия, но рф пользуется ситуацией - Боррель

По его словам, кроме обсуждения ситуации на Ближнем Востоке, министры обсудят вопрос Украины. "Не забывайте об Украине. Украина продолжает борьбу. Это будет на повестке дня", - сказал он.

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"Украинская война и эта война имеют разные причины и последствия, но обе вызывают шок во всем мире. россия, безусловно, пользуется этой ситуацией. Вопрос двойных стандартов, который уже существовал до войны в Газе, теперь возникает снова. Мы должны быть очень осторожными, чтобы проявлять одинаковую заботу о каждом погибшем гражданском. Мы должны проявлять такую же заботу", - сказал Боррель, отвечая на вопрос, считает ли он, что битва нарративов на Глобальном Юге может быть поставлена под угрозу из-за того, что происходит в Израиле, и что "нас могут обвинить в двойных стандартах".

По его словам, в ЕС "продемонстрировали решительную поддержку Израилю, потому что он подвергся одному из крупнейших нападений на еврейский народ – и это должно быть решительно осуждено, и мы это делаем". "Но мы также должны принять во внимание гибель невинных палестинцев. Они также являются жертвами ХАМАС", - указал он.

Напомним

Министры иностранных дел ЕС в понедельник обсудят ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке.