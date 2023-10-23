Міністри закордонних справ ЄС у понеділок обговорять ситуацію в Україні та на Близькому Сході
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Міністри закордонних справ 27 країн ЄС обговорять у понеділок у Люксембурзі близькосхідну кризу та подальшу підтримку України у війні проти Росії. Про це пише Archyde, передає УНН.
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Зазначається, що коли йдеться про Близький Схід, питання полягає в тому, як ЄС може допомогти запобігти регіональній ескалації конфлікту. Що ж стосується України, то необхідно уточнити, як ЄС має брати участь у безпекових зобов’язаннях Заходу.
Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель запропонував взяти на себе довгострокові фінансові зобов'язання щодо військової допомоги, а також використовувати гроші ЄС для підтримки поставок сучасних винищувачів і ракет.
Зокрема, він хоче мобілізувати п’ять мільярдів євро щорічно з 2024 року до кінця 2027 року.
Раніше вважалося малоймовірним, що на зустрічі міністрів будуть прийняті далекосяжні рішення з основних питань. Іншою темою зустрічі міністрів є конфлікт між Вірменією та Азербайджаном.
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