Министры иностранных дел ЕС в понедельник обсудят ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке

Детали

Отмечается, что когда речь идет о Ближнем Востоке, вопрос заключается в том, как ЕС может помочь предотвратить региональную эскалацию конфликта. Что же касается Украины, то необходимо уточнить, как ЕС должен участвовать в обязательствах Запада по безопасности.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель предложил взять на себя долгосрочные финансовые обязательства по военной помощи, а также использовать деньги ЕС для поддержки поставок современных истребителей и ракет.

В частности, он хочет мобилизовать пять миллиардов евро ежегодно с 2024 года до конца 2027 года.

Ранее считалось маловероятным, что на встрече министров будут приняты далеко идущие решения по основным вопросам. Другой темой встречи министров является конфликт между Арменией и Азербайджаном.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина, Эстония и Люксембург запустили ИТ-коалицию. В рамках "Рамштайн" состоялась стартовая встреча