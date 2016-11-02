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Німеччина вирішила виділити на біженців ще 2,6 млрд євро

Німеччина вирішила виділити на біженців ще 2,6 млрд євро

Київ • УНН

 • 9844 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Уряд Німеччини схвалив законопроект, згідно з яким федеральним землям буде додатково перераховано 2,6 млрд євро на утримання біженців. Про це з посиланням на міністерство фінансів ФРН повідомляє Deutsche Welle, передає УНН.

Ці кошти було вирішено виділити за підсумками фінансового звіту про реальні витрати федеральних земель на претендентів притулку з січня по серпень поточного року.

З вересня 2015 року Берлін виділяє землям кошти з розрахунку 670 євро на одного біженця в місяць. У 2016 році на ці цілі передбачалося витратити 6,9 млрд євро, з урахуванням нинішньої надбавки сума зросла до 9,5 млрд євро. Одночасно уряд Німеччини вирішив виділити додаткові 1,16 млрд євро на 2017 рік на підтримку федеральних земель в змісті біженців до раніше запланованим 5,72 млрд євро.

Виділення додаткових коштів на біженців не призведе до збільшення держборгу ФРН. У бюджеті країни на 2016 рік були закладені резервні 6,1 млрд євро на витрати на біженців.

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