Германия решила выделить на беженцев еще 2,6 млрд евро
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Правительство Германии одобрило законопроект, согласно которому федеральным землям будет дополнительно перечислено 2,6 млрд евро на содержание беженцев. Об этом со ссылкой на министерство финансов ФРГ сообщает Deutsche Welle, передает УНН.
Эти средства было решено выделить по итогам финансового отчета о реальных расходах федеральных земель на соискателей убежища с января по август текущего года.
С сентября 2015 года Берлин выделяет землям средства из расчета 670 евро на одного беженца в месяц. В 2016 году на эти цели предполагалось потратить 6,9 млрд евро, с учетом нынешней надбавки сумма выросла до 9,5 млрд евро. Одновременно правительство Германии решило выделить дополнительные 1,16 млрд евро на 2017 год на поддержку федеральных земель в содержании беженцев к ранее запланированным 5,72 млрд евро.
Выделение дополнительных средств на беженцев не приведет к увеличению госдолга ФРГ. В бюджете страны на 2016 год были заложены резервные 6,1 млрд евро на расходы на беженцев.