Германия решила выделить на беженцев еще 2,6 млрд евро

Эти средства было решено выделить по итогам финансового отчета о реальных расходах федеральных земель на соискателей убежища с января по август текущего года.

С сентября 2015 года Берлин выделяет землям средства из расчета 670 евро на одного беженца в месяц. В 2016 году на эти цели предполагалось потратить 6,9 млрд евро, с учетом нынешней надбавки сумма выросла до 9,5 млрд евро. Одновременно правительство Германии решило выделить дополнительные 1,16 млрд евро на 2017 год на поддержку федеральных земель в содержании беженцев к ранее запланированным 5,72 млрд евро.

Выделение дополнительных средств на беженцев не приведет к увеличению госдолга ФРГ. В бюджете страны на 2016 год были заложены резервные 6,1 млрд евро на расходы на беженцев.