Німеччина виділить півмільйона євро на розмінування Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Федеральний уряд Німеччини в цьому році надасть 488 тисяч євро для розмінування на Донбасі, передає УНН з посиланням на прес-службу Посольства Німеччини в Україні.
"Від початку жовтня Федеральний уряд Німеччини надає сприяння розчищенню забруднених вибухонебезпечними предметами територій від мін і залишків бойових засобів у колишніх зонах конфлікту в Луганській та Донецькій областях, які підконтрольні Уряду України. З цією метою він надав відповідне доручення неурядовій організації HALO (Організація із життєзабезпечення в небезпечних зонах), яка силами команди експертів-оцінювачів та трьох команд розміновувачів розчищатиме забруднені вибухонебезпечними предметами поля біля Сєверодонецька, в районі Маріуполя та біля Краматорська. Для цього Федеральний уряд ще в поточному році виділить 488 тисяч євро. Передбачене продовження фінансової підтримки і в наступні роки", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, у рамках проекту НАТО Україні передано 456 одиниць обладнання для проведення робіт з гуманітарного розмінування.