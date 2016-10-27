Германия выделит полмиллиона евро на разминирование Донбасса

"С начала октября Федеральное правительство Германии содействует расчистке загрязненных взрывоопасными предметами территорий от мин и остатков боевых средств в бывших зонах конфликта в Луганской и Донецкой областях, подконтрольных правительству Украины. С этой целью оно дало соответствующее поручение неправительственной организации HALO (Организация по жизнеобеспечению в опасных зонах), которая силами команды экспертов-оценщиков и трех команд саперов будет расчищать загрязненные взрывоопасными предметами поля возле Северодонецка, в районе Мариуполя и возле Краматорска. Для указанных целей правительство ФРГ еще в текущем году выделит 488 тыс. евро, добавили в посольстве. Также предусмотрено продление финансовой поддержки и в последующие годы", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в рамках проекта НАТО Украины передано 456 единиц оборудования для проведения работ по гуманитарному разминированию.