Німеччина виділила 35 млн євро для підтримки українських дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини у співпраці з німецьким державним банком розвитку KfW виділили 35 мільйонів євро на підтримку дітей в Україні.
Про це повідомило посольство Німеччини в Україні 26 грудня, пише УНН.
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Отримані гранти спрямують на захист дітей, відновлення освітнього процесу, надання доступу до послуг санітарії та гігієни, а також безперервну роботу системи соціального захисту на заході та центрі України.
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2 навчальних закладів, які зруйновані російською агресією, отримають 5 000 планшетів Apple iPad, щоб діти могли продовжувати навчання.
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