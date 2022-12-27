Німеччина виділила 35 млн євро для підтримки українських дітей

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Отримані гранти спрямують на захист дітей, відновлення освітнього процесу, надання доступу до послуг санітарії та гігієни, а також безперервну роботу системи соціального захисту на заході та центрі України.

Нагадаємо

2 навчальних закладів, які зруйновані російською агресією, отримають 5 000 планшетів Apple iPad, щоб діти могли продовжувати навчання.

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