У Німеччині очікують збільшення кількості українських учнів у школах
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Спілка вчителів Німеччини очікує на подальше збільшення кількості українських дітей та молоді в німецьких школах, повідомляє УНН з посиланням на tagesschau.
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Через напружену ситуацію в Україні і водночас позитивні перспективи в Німеччині зростає частка українських сімей, які хочуть залишитися в Німеччині або назавжди, або хоча б на більш тривалий термін, заявив президент асоціації Хайнц-Петер Майдінгер.
«Таким чином, невдовзі у німецьких школах може бути зареєстровано від 50 000 до 100 000 дітей», — сказав він.
Доповнення
Станом на листопад, згідно з даними Центрального реєстру іноземців Німеччини, за повідомленнями, у країні зареєстрували близько 1,02 мільйона українських біженців. Близько 35 відсотків з них - діти і підлітки до 18 років, більшість з них - у віці школярів-початківців. За німецьким законом вони повинні ходити до школи.