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В Германии ожидают увеличения числа украинских учеников в школах

В Германии ожидают увеличения числа украинских учеников в школах

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 декабря. УНН. Союз учителей Германии ожидает дальнейшего увеличения количества украинских детей и молодежи в немецких школах, сообщает УНН со ссылкой на tagesschau.

Детали

Из-за напряженной ситуации в Украине и в то же время позитивных перспектив в Германии растет доля украинских семей, которые хотят остаться в Германии либо навсегда, либо хотя бы на более длительный срок, заявил президент ассоциации Хайнц-Петер Майдингер.

«Таким образом, вскоре в немецких школах может быть зарегистрировано от 50 000 до 100 000 детей», — сказал он.

Дополнение

По состоянию на ноябрь, согласно данным Центрального реестра иностранцев Германии, по сообщениям, в стране зарегистрировали около 1,02 миллиона украинских беженцев. Около 35 процентов из них - дети и подростки до 18 лет, большинство из них - в возрасте начинающих школьников. По немецкому закону все они обязаны ходить в школу.

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