Германия выделила 35 млн. евро для поддержки украинских детей

Детали

Полученные гранты будут направлены на защиту детей, восстановление образовательного процесса, предоставление доступа к услугам санитарии и гигиены, а также непрерывную работу системы социальной защиты на западе и центре Украины.

Напомним

2 учебных заведения, разрушенных российской агрессией, получат 5 000 планшетов Apple iPad, чтобы дети могли продолжать обучение.

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