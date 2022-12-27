Учні зруйнованих шкіл отримають 5 000 iPad для навчання

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Перші планшети отримали вже 451 школяр у Бучанському районі на Київщині. Також українські вчителі пройшли навчання від сертифікованих тренерів Apple, які допоможуть інтегрувати нове обладнання в навчальний процес.

“Реалізація проекту стала можливою коштом синергії зусиль та можливих партнерів: Міжнародної компанії ASBISc Enterprises, Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, Міністерства цифрової трансформації України, Міністерства освіти і науки України, ГО “7Fields”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Технологічний гігант Google надав Україні 2 млн доларів на цифрову освіту та 50 тисяч ліцензій Google Workspace.