Учні зруйнованих шкіл отримають 5 000 iPad для навчання
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. 12 навчальних закладів, які зруйновані російською агресією, отримують 5 000 планшетів Apple iPad, щоб діти могли продовжувати навчання. Про це повідомили у Мінцифрі, передає УНН.
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Перші планшети отримали вже 451 школяр у Бучанському районі на Київщині. Також українські вчителі пройшли навчання від сертифікованих тренерів Apple, які допоможуть інтегрувати нове обладнання в навчальний процес.
“Реалізація проекту стала можливою коштом синергії зусиль та можливих партнерів: Міжнародної компанії ASBISc Enterprises, Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, Міністерства цифрової трансформації України, Міністерства освіти і науки України, ГО “7Fields”, — йдеться у повідомленні.
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