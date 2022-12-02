Google надає 2 млн дол. на цифрову освіту українців

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"Google надає 2 млн доларів на цифрову освіту для українців та 50 тисяч ліцензій Workspace для Уряду. Домовилися про це під час зустрічі з командою техногіганту", - написав Федоров у Telegram.

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Урядовець наголосив, що сервіси Google вже стали частиною інфраструктури Мінцифри. "Тепер й інші державні установи зможуть працювати швидше, незважаючи на обстріли та постійні загрози кібератак росіян. Цьому допоможуть 50 000 ліцензій Google Workspace, якими органи влади зможуть безоплатно користуватися цілий рік", - вказав Федоров.

Також, з його слів, Google підтримує розвиток цифрової грамотності українців та сферу освіти. "Новий грант на 2 мільйони доларів спрямуємо на навчання українців цифрової грамотності, подолання цифрового розриву та масштабування платформи Дія.Цифрова освіта", - повідомив голова Мінцифри.

Він анонсував запуск англомовної версії порталу з програмами рескілінгу, персоналізованими навчальними траєкторіями з елементами АІ, а також рекомендаціями щодо працевлаштування. "Це дозволить у майбутньому багатьом знайти затребувану роботу та зробити внесок в економічне відродження держави", - зауважив віцепрем'єр.

Нагадаємо

Податок на Google приніс бюджету України 76 млн доларів.