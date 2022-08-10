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Податок на Google приніс бюджету України 76 млн доларів

Податок на Google приніс бюджету України 76 млн доларів

Київ • УНН

 • 136742 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Державний бюджет України отримав від податку Google 76 млн дол. Найбільші суми задекларували Google, Apple, Facebook і Instagram. Про це написав голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, передає УНН.

Цитата

«Вчора завершився термін подання декларацій з податку на Google. Це ПДВ, яке з цього року мають сплачувати великі транснаціональні корпорації з електронних сервісів, що надаються в України. Загальна задекларована сума за другий квартал становить 76 млн доларів», - повідомив Гетманцев.

Деталі

За його словами, кількість платників – 53 великі компанії.

Гетманцев повідомив, що серед тих, хто задекларував найбільші суми:

· play.google.com;

· apple.com;

· facebook.com,

· instagram.com

«Завдяки імплементації сучасних європейських норм з оподаткування електронних сервісів армія отримала значне фінансування у війну. Із платників та споживачів послуг ніхто не збанкрутував, попри прогнози маргінальних «експертів» із соцмереж. Не постраждали й споживачі Onlyfans.com — найпершого сервісу, який сплатив в бюджет більш ніж 600 тис. дол», - написав Гетманцев.

Доповнення

В травні повідомлялося, що Державний бюджет України отримав перші надходження від податку Google - понад 300 тис. доларів від сайту OnlyFans.

У червні минулого року Верховна Рада ухвалила законопроект №4184, яким запровадила "податок на Google".

Законопроект, зокрема, зобов'язує інтернет-гігантів, які працюють в Україні, сплачувати податки до українського держбюджету.

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