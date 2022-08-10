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Налог на Google принес бюджету Украины 76 млн долларов

Налог на Google принес бюджету Украины 76 млн долларов

Киев • УНН

 • 136738 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Государственный бюджет Украины получил от налога Google 76 млн дол. Самые большие суммы задекларировали Google, Apple, Facebook и Instagram. Об этом написал глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, передает УНН.

Цитата

«Вчера истек срок подачи деклараций по налогу на Google. Это НДС, который с этого года должны платить крупные транснациональные корпорации по электронным сервисам, предоставляемым в Украине. Общая задекларированная сумма за второй квартал составляет 76 млн долларов», – сообщил Гетманцев.

Детали

По его словам, количество плательщиков – 53 крупных компаний.

Гетманцев сообщил, что среди тех, кто задекларировал самые большие суммы:

·play.google.com;

·apple.com;

·facebook.com,

·instagram.com

«Благодаря имплементации современных европейских норм по налогообложению электронных сервисов, армия получила значительное финансирование в войну. Из плательщиков и потребителей услуг никто не обанкротился, несмотря на прогнозы маргинальных «экспертов» из соцсетей. Не пострадали и потребители Onlyfans.com — самого первого сервиса, который уплатил в бюджет более 600 тыс. долл.», - написал Гетманцев.

Дополнение

В мае сообщалось, что Государственный бюджет Украины получил первые поступления от налога Google - более 300 тыс. долларов от сайта OnlyFans.

В июне прошлого года Верховная Рада приняла законопроект №4184, которым ввела "налог на Google".

Законопроект, в частности, обязывает работающих в Украине интернет-гигантов платить налоги в украинский госбюджет.

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