Налог на Google принес бюджету Украины 76 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Государственный бюджет Украины получил от налога Google 76 млн дол. Самые большие суммы задекларировали Google, Apple, Facebook и Instagram. Об этом написал глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, передает УНН.
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«Вчера истек срок подачи деклараций по налогу на Google. Это НДС, который с этого года должны платить крупные транснациональные корпорации по электронным сервисам, предоставляемым в Украине. Общая задекларированная сумма за второй квартал составляет 76 млн долларов», – сообщил Гетманцев.
Детали
По его словам, количество плательщиков – 53 крупных компаний.
Гетманцев сообщил, что среди тех, кто задекларировал самые большие суммы:
·play.google.com;
·apple.com;
·facebook.com,
·instagram.com
«Благодаря имплементации современных европейских норм по налогообложению электронных сервисов, армия получила значительное финансирование в войну. Из плательщиков и потребителей услуг никто не обанкротился, несмотря на прогнозы маргинальных «экспертов» из соцсетей. Не пострадали и потребители Onlyfans.com — самого первого сервиса, который уплатил в бюджет более 600 тыс. долл.», - написал Гетманцев.
Дополнение
В мае сообщалось, что Государственный бюджет Украины получил первые поступления от налога Google - более 300 тыс. долларов от сайта OnlyFans.
В июне прошлого года Верховная Рада приняла законопроект №4184, которым ввела "налог на Google".
Законопроект, в частности, обязывает работающих в Украине интернет-гигантов платить налоги в украинский госбюджет.