Google дает 2 млн долл. на цифровое образование украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Технологический гигант Google предоставляет Украине 2 млн долларов на цифровое образование и 50 тысяч лицензий Google Workspace, сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет УНН.
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"Google предоставляет 2 млн долларов на цифровое образование для украинцев и 50 тысяч лицензий Workspace для правительства. Договорились об этом во время встречи с командой техногиганта", - написал Федоров в Telegram.
Детали
Чиновник подчеркнул, что сервисы Google уже стали частью инфраструктуры Минцифры. "Теперь и другие государственные учреждения смогут работать быстрее, несмотря на обстрелы и постоянные угрозы кибератак россиян. Этому помогут 50 000 лицензий Google Workspace, которыми органы власти смогут бесплатно пользоваться круглый год", - указал Федоров.
Также, по его словам, Google поддерживает развитие цифровой грамотности украинцев и сферу образования. "Новый грант на 2 миллиона долларов направим на обучение украинцев цифровой грамотности, преодоление цифрового разрыва и масштабирование платформы "Дія.Цифрова освіта", - сообщил глава Минцифры.
Он анонсировал запуск англоязычной версии портала с программами рескилинга, персонализированными учебными траекториями с элементами АІ, а также рекомендациями по трудоустройству. "Это позволит в будущем многим найти востребованную работу и внести вклад в экономическое возрождение государства", - отметил вице-премьер.
Напомним
Налог на Google принес бюджету Украины 76 млн долларов.