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Учащиеся разрушенных школ получат 5000 iPad для обучения

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 декабря. УНН. 12 учебных заведений, разрушенных российской агрессией, получают 5 000 планшетов Apple iPad, чтобы дети могли продолжать обучение. Об этом сообщили в Минцифре, передает УНН.

Детали

Первые планшеты получили уже 451 школьник в Бучанском районе в Киевской области. Также украинские учителя прошли обучение от сертифицированных тренеров Apple, которые помогут интегрировать новое оборудование в учебный процесс.

“Реализация проекта стала возможным средством синергии усилий и возможных партнеров: Международной компании ASBISc Enterprises, Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций, Министерства цифровой трансформации Украины, Министерства образования и науки Украины, ОО “7Fields”, — говорится в сообщении.

Напомним

Технологический гигант Google предоставил Украине 2 млн. долларов на цифровое образование и 50 тысяч лицензий Google Workspace.

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