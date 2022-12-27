Учащиеся разрушенных школ получат 5000 iPad для обучения

Детали

Первые планшеты получили уже 451 школьник в Бучанском районе в Киевской области. Также украинские учителя прошли обучение от сертифицированных тренеров Apple, которые помогут интегрировать новое оборудование в учебный процесс.

“Реализация проекта стала возможным средством синергии усилий и возможных партнеров: Международной компании ASBISc Enterprises, Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций, Министерства цифровой трансформации Украины, Министерства образования и науки Украины, ОО “7Fields”, — говорится в сообщении.

Напомним

Технологический гигант Google предоставил Украине 2 млн. долларов на цифровое образование и 50 тысяч лицензий Google Workspace.