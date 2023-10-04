Німеччина поставить Києву ППО для захисту зернових шляхів — Bloomberg

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Зазначається, що офіційний Берлін поставить одну додаткову систему протиповітряної оборони IRIS-T і понад 10 зенітних гармат Gepard. Ця зброя забезпечуватиме прикриття для вантажів, що прямують до Румунії вздовж південного узбережжя України.

Озброєння має надійти в Україну до кінця цього року, а наступні системи IRIS-T надійдуть після того, як їх виготовляють.

Україна прагне збільшити поставки річкою Дунай і сухопутним транспортом через так звані "шляхи солідарності" після виходу росії із "зернової ініціативи". Невелика кількість суден також проходить через води біля узбережжя Румунії та Болгарії, попри побоювання щодо нападів москви.

При цьому не розголошується, які конкретні маршрути будуть використовуватися для прикриття оборони, чи будуть включені інші можливості.

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Нагадаємо

У Military Media Center розповіли, на що здатен ЗРК IRIS-T.