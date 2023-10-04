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Німеччина поставить Києву ППО для захисту зернових шляхів — Bloomberg

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Німеччина має намір надіслати Україні додаткову протиповітряну оборону, щоб допомогти захистити вантажі зерна від можливих атак Росії. Про це повідомило видання Bloomberg з посиланням на власні джерела, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що офіційний Берлін поставить одну додаткову систему протиповітряної оборони IRIS-T і понад 10 зенітних гармат Gepard. Ця зброя забезпечуватиме прикриття для вантажів, що прямують до Румунії вздовж південного узбережжя України.

Озброєння має надійти в Україну до кінця цього року, а наступні системи IRIS-T надійдуть після того, як їх виготовляють.

Україна прагне збільшити поставки річкою Дунай і сухопутним транспортом через так звані "шляхи солідарності" після виходу росії із "зернової ініціативи". Невелика кількість суден також проходить через води біля узбережжя Румунії та Болгарії, попри побоювання щодо нападів москви.

При цьому не розголошується, які конкретні маршрути будуть використовуватися для прикриття оборони, чи будуть включені інші можливості.

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