Германия поставит Киеву ПВО для защиты зерновых путей — Bloomberg
Киев • УНН
Киев. 5 октября. УНН. Германия намерена прислать Украине дополнительную противовоздушную оборону, чтобы помочь защитить грузы зерна от возможных атак россии. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники, передает УНН.
Детали
Отмечается, что официальный Берлин поставит одну дополнительную систему противовоздушной обороны IRIS-T и более 10 зенитных орудий Gepard. Это оружие будет обеспечивать прикрытие для грузов, следующих в Румынию вдоль южного побережья Украины.
Вооружение должно поступить в Украину до конца этого года, а следующие системы IRIS-T поступят после того, как их изготовят.
Украина стремится увеличить поставки рекой Дунай и сухопутным транспортом через так называемые "Пути солидарности" после выхода России из "зерновой инициативы". Небольшое количество судов также проходит через воды у побережья Румынии и Болгарии, несмотря на опасения относительно нападений Москвы.
При этом не разглашается, какие конкретные маршруты будут использоваться для прикрытия обороны, будут ли включены другие возможности.
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Напомним
В Military Media Center рассказали, на что способен ЗРК IRIS-T.