“Небо буде захищенішим. Працюємо з партнерами над “щитом” — Єрмак
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Україна веде переговори задля забезпечення “щита” над українським небом, і має ствердні рішення від партнерів. Андрій Єрмак висловив переконаність, що небо буде захищенішим. Про це керівник Офісу Президента написав у своєму телеграм каналі, передає УНН.
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“Небо буде захищенішим. Працюємо з партнерами над “щитом”, — написав у своєму телеграм каналі Андрій Єрмак.
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Натякнув на отримання нових систем ППО у своєму вечірньому відеозверненні й Президент Володимир Зеленський. Він заявив що Україна робить усе, щоб отримати більше нових систем ППО перед зимою. Зараз країна очікує певні рішення від партнерів.
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Нагадаємо
За дорученням Президента України та керівника Офісу Глави держави сьогодні 4 жовтня, Україна зібрала на чергову координаційну нараду партнерів по коаліції винищувачів. Під час цієї зустрічі сторони обговорили графік імплементації домовленостей у межах коаліції, зокрема щодо завершення необхідних робіт із підготовки відповідної інфраструктури, термінів навчання пілотів і персоналу та постачання літаків-винищувачів в Україну.