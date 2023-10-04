“Небо буде захищенішим. Працюємо з партнерами над “щитом” — Єрмак

Цитата

“Небо буде захищенішим. Працюємо з партнерами над “щитом”, — написав у своєму телеграм каналі Андрій Єрмак.

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Натякнув на отримання нових систем ППО у своєму вечірньому відеозверненні й Президент Володимир Зеленський. Він заявив що Україна робить усе, щоб отримати більше нових систем ППО перед зимою. Зараз країна очікує певні рішення від партнерів.

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Нагадаємо

За дорученням Президента України та керівника Офісу Глави держави сьогодні 4 жовтня, Україна зібрала на чергову координаційну нараду партнерів по коаліції винищувачів. Під час цієї зустрічі сторони обговорили графік імплементації домовленостей у межах коаліції, зокрема щодо завершення необхідних робіт із підготовки відповідної інфраструктури, термінів навчання пілотів і персоналу та постачання літаків-винищувачів в Україну.