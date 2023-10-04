"Небо будет более защищенным. Работаем с партнерами над “щитом” — Ермак.

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Киев • УНН

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Киев. 4 октября. УНН. Украина ведет переговоры для обеспечения “щита” над украинским небом, и имеет утвердительные решения от партнеров. Андрей Ермак выразил убежденность, что небо будет защищеннее. Об этом руководитель Офиса Президента написал в своем телеграм канале, передает УНН.

Цитата

“Небо будет более защищенным. Работаем с партнерами над “щитом”, — написал в своем телеграмм канале Андрей Ермак.

Дополнительно

Намекнул на получение новых систем ПВО в своем вечернем видеообращении и Президент Владимир Зеленский. Он заявил что Украина делает все, чтобы получить больше новых систем ПВО перед зимой. Сейчас страна ожидает определенные решения от партнеров.

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Напомним

По поручению Президента Украины и руководителя офиса главы государства сегодня 4 октября, Украина собрала на очередное координационное совещание партнеров по коалиции истребителей. Во время этой встречи стороны обсудили график имплементации договоренностей в рамках коалиции, в частности относительно завершения необходимых работ по подготовке соответствующей инфраструктуры, сроков обучения пилотов и персонала и поставки истребителей в Украину.

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