Очікуємо на певні рішення від партнерів: Зеленський про постачання нових систем ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Україна робить все, щоб отримати більше систем ППО перед зимою. Зараз країна очікує певні рішення від партнерів. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, передає УНН.
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«Провів нараду з урядовцями – учора про неї домовилися в Харкові. У нас є різні урядові програми щодо відновлення, щодо допомоги регіонам і людям, які втратили будинки. Є робота з відбудови соціальної сфери та фізичного захисту об’єктів енергетики. Щодо таких питань доручив підготувати детальний звіт», - розповів Зеленський.
Він запевнив, що робиться все, щоб дати Україні більше систем ППО перед зимою.
«І зараз, до речі, очікуємо на певні рішення від наших партнерів. Але вся робота в регіонах, яка стосується фізичного захисту критичних об’єктів та термінової відбудови, повинна бути проведена максимально за час до зими», - сказав Зеленський.
Доповнення
3 жовтня Володимир Зеленський обговорив з відповідними посадовцями, зокрема, захист від російських обстрілів, енергозабезпечення міст і сіл Харківщини, захист енергообʼєктів, відновлення будинків.