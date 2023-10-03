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Обговорили з посадовцями захист від обстрілів, енергозабезпечення міст і сіл: Зеленський про наради на Харківщині

Обговорили з посадовцями захист від обстрілів, енергозабезпечення міст і сіл: Зеленський про наради на Харківщині

Київ • УНН

 • 511713 перегляди

КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський обговорив з відповідними посадовцями, зокрема, захист від російських обстрілів, енергозабезпечення міст і сіл Харківщини, захист енергообʼєктів, відновлення будинків. Про це повідомив Зеленський у вечірньому відеозверненні, передає УНН.

Деталі

“Харків та область. Цілий день — робота в регіоні. Відвідав наші бойові бригади, поспілкувався з воїнами, комбатами, комбригами”, — повідомив Зеленський.

Він зазначив, що заслухав доповідь генерала Сирського, також очільників обласної Служби безпеки України, Національної поліції — ґрунтовні доповіді щодо захисту Харківського регіону.

Цитата

“Обговорили з відповідними посадовцями — це і голова області, і голова міста, міністр енергетики, голова „Укренерго“, голова „Нафтогазу“ та інші — захист від російських обстрілів, енергозабезпечення міст і сіл Харківщини, захист енергообʼєктів, відновлення будинків, соціальної сфери, гуманітарне розмінування”, — сказав Зеленський.

Додамо

Президент наголосив, що надзвичайно важливо, що Харків попри все не просто тримається, а допомагає тримати міцним увесь наш Схід.

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“Горде й світле місто, яке завжди буде містом сили для України та для всієї Європи. На нарадах були й доручення щодо підготовки до опалювального сезону, і щодо відбудови, і щодо фізичного захисту енергообʼєктів від російських ударів. Усе треба виконати, щодо деяких речей — значно прискоритися. Завтра я очікую детального звіту щодо проєктів відновлення від урядовців. Окремі доручення — військовим”, — розповів Зеленський.

Окрім того, Президент зазначив, що цими тижнями будуть дуже активно працювати з партнерами, аби зброї та снарядів, зокрема ППО в українських воїнів було більше.

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