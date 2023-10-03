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Зеленський провів наради на Харківщині щодо безпекової ситуації, заслухав Сирського

Зеленський провів наради на Харківщині щодо безпекової ситуації, заслухав Сирського

Київ • УНН

 • 578972 перегляди

КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів наради у Харківській області. Вони стосувалися безпекової ситуації та підготовки регіону до зимового періоду. Також була доповідь щодо наступальних дій на Бахмутському та інших напрямках, передає УНН.

Цитата

«Харківщина. Наші воїни. 15-й мобільний прикордонний загін бригадного типу «Сталевий кордон», 113-та, 125-та окремі бригади Сил територіальної оборони ЗСУ. Дякую за вашу міцність! Нарада щодо безпекової ситуації на ділянці Купʼянськ – Лиман. Доповідь генерала Сирського про оборону на Харківщині, наступальні дії на Бахмутському та інших напрямках», - написав Зеленський у Telegram.

Також за його словами, були доповіді місцевих керівників СБУ та Нацполіції

«Окрема нарада щодо підготовки регіону до зимового періоду. Пишаємося захисниками, які проявили максимальну міцність під час оборони Харківської області. Сьогодні мав змогу особисто подякувати їм, вручити нагороди, потиснути руки», - додав Зеленський.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський відвідав розташування бригад, які виконують бойові завдання на ділянці Куп’янськ – Лиман і вручив нагороди військовослужбовцям і бойовим медикам, які відзначилися під час захисту України.

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