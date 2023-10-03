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Зеленський на Лимано-Куп'янському напрямку нагородив військових і медиків та оглянув західну техніку

Зеленський на Лимано-Куп'янському напрямку нагородив військових і медиків та оглянув західну техніку

Київ • УНН

 • 557707 перегляди

КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Президент Володимир Зеленський відвідав розташування бригад, які виконують бойові завдання на ділянці Куп’янськ – Лиман і вручив нагороди військовослужбовцям і бойовим медикам, які відзначилися під час захисту України, повідомляє УНН.

Цитата

«Маю честь бути сьогодні тут, подякувати вам і вашим побратимам за захист нашої держави, за кожен день і ніч, що ви віддаєте за всіх нас, не шкодуючи себе. Це дуже важлива місія. Я бажаю всім вам лише перемоги, здоров’я, повертатися живими, не втрачати мотивації, із якою ви так міцно бороните суверенітет нашої держави та майбутнє наших поколінь», – сказав Зеленський.

Пам’ять загиблих воїнів ушанували хвилиною мовчання.

Глава держави також відвідав танковий підрозділ 21-ї ОМБр, де оглянув техніку, передану українській армії західними партнерами. Зокрема, танки Leopard-2 та бойові машини піхоти CV-90, які використовувалися в боях на Куп’янському напрямку.

Як зазначив Зеленський, екіпажі танків та БМП задоволенні результатами застосування західної техніки.

Нагадаємо

Під час робочої поїздки до Харківської області Володимир Зеленський відвідав розташування 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних Сил України, 68-ї окремої єгерської бригади, 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.

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