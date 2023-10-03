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Зеленский на Лимано-Купянском направлении наградил военных и медиков и осмотрел западную технику

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 октября. УНН. Президент Владимир Зеленский посетил расположение бригад, которые выполняют боевые задачи на участке Купянск– Лиман и вручил награды военнослужащим и боевым медикам, которые отличились во время защиты Украины, сообщает УНН.

Цитата

«Имею честь быть сегодня здесь, поблагодарить вас и ваших собратьев за защиту нашего государства, за каждый день и ночь, что вы отдаете за всех нас, не жалея себя. Это очень важная миссия. Я желаю всем вам только победы, здоровья, возвращаться живыми, не терять мотивации, с которой вы так крепко защищаете суверенитет нашего государства и будущее наших поколений», – сказал Зеленский.

Память погибших воинов почтили минутой молчания.

Глава государства также посетил танковое подразделение 21-й ОМБр, где осмотрел технику, переданную украинской армии западными партнерами. В частности, танки Leopard-2 и боевые машины пехоты CV-90, которые использовались в боях на Купянском направлении.

Как отметил Зеленский, экипажи танков и БМП довольны результатами применения западной техники.

Напомним

Во время рабочей поездки в Харьковскую область Владимир Зеленский посетил расположение 103-й отдельной бригады Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины, 68-й отдельной егерской бригады, 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.

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