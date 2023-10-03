Зеленський відвідав бійців на Купʼянсько-Лиманському напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський побував на Купʼянсько-Лиманському напрямку і поспілкувався з українськими бійцями щодо ситуації на фронті та потреб воїнів, повідомляє УНН.
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«Сьогодні відвідуємо наші бригади, які виконують бойові завдання на одному з найгарячіших напрямків – Купʼянсько-Лиманському. 103-тя окрема бригада територіальної оборони, 68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша, 25-та окрема повітрянодесантна Січеславська бригада.», - написав Зеленський у Telegram.
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Голова держави обговорив з комбригами й комбатами оперативну ситуацію на полі бою, актуальні питання та потреби війська.
«Кожна наша бойова бригада, кожен воїн, який знищує окупантів, кожним своїм кроком уперед стверджує, що українська перемога неодмінно буде», - додав президент.
Своєю чергою бійці 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша подарували президенту шеврон.