Зеленський відвідав бійців на Купʼянсько-Лиманському напрямку

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«Сьогодні відвідуємо наші бригади, які виконують бойові завдання на одному з найгарячіших напрямків – Купʼянсько-Лиманському. 103-тя окрема бригада територіальної оборони, 68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша, 25-та окрема повітрянодесантна Січеславська бригада.», - написав Зеленський у Telegram.

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Голова держави обговорив з комбригами й комбатами оперативну ситуацію на полі бою, актуальні питання та потреби війська.

«Кожна наша бойова бригада, кожен воїн, який знищує окупантів, кожним своїм кроком уперед стверджує, що українська перемога неодмінно буде», - додав президент.

Своєю чергою бійці 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша подарували президенту шеврон.