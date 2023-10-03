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Зеленский посетил бойцов на Купянско-Лиманском направлении

Зеленский посетил бойцов на Купянско-Лиманском направлении

Киев • УНН

 • 660211 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский побывал на Купянско-Лиманском направлении и пообщался с украинскими бойцами о ситуации на фронте и потребностях воинов, сообщает УНН.

Цитата

«Сегодня посещаем наши бригады, которые выполняют боевые задачи на одном из самых горячих направлений – Купянско-Лиманском. 103-я отдельная бригада территориальной обороны, 68-я отдельная егерская бригада имени Олексы Довбуша, 25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада.», - написал Зеленский в Telegram.

Детали

Глава государства обсудил с комбригами и комбатами оперативную ситуацию на поле боя, актуальные вопросы и потребности войска.

«Каждая наша боевая бригада, каждый воин, который уничтожает оккупантов, каждым своим шагом вперед утверждает, что украинская победа непременно будет», - добавил президент.

В свою очередь бойцы 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша подарили президенту шеврон.

Украинские Национальные Новости

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