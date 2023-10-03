Зеленский провел совещания на Харьковщине по ситуации с безопасностью, заслушал Сырского
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел совещания в Харьковской области. Они касались ситуации с безопасностью и подготовки региона к зимнему периоду. Также был доклад о наступательных действиях на Бахмутском и других направлениях, передает УНН.
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«Харьковщина. Наши воины. 15-й мобильный пограничный отряд бригадного типа «Стальной кордон», 113-я, 125-я отдельные бригады Сил территориальной обороны ВСУ. Спасибо за вашу прочность! Совещание по ситуации с безопасностью на участке Купянск – Лиман. Доклад генерала Сырского об обороне на Харьковщине, наступательные действия на Бахмутском и других направлениях», - написал Зеленский в Telegram.
Также по его словам, были доклады местных руководителей СБУ и Нацполиции.
«Отдельное совещание по подготовке региона к зимнему периоду. Гордимся защитниками, которые проявили максимальную прочность при обороне Харьковской области. Сегодня имел возможность лично поблагодарить их, вручить награды, пожать руки», - добавил Зеленский.
Дополнение
Президент Владимир Зеленский посетил расположение бригад, которые выполняют боевые задачи на участке Купянск – Лиман и вручил награды военнослужащим и боевым медикам, которые отличились во время защиты Украины.