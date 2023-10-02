У вересні Україну атакувала рекордна кількість "шахедів" - Ігнат
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. У вересні росіяни застосували рекордну кількість БПЛА ударного типу Shahed проти України. Про це в ефірі Радіо Свобода сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише УНН.
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«Дійсно вересень був рекордним за кількістю БПЛА ударного типу «шахед».Те, що росія буде нарощувати їх виробництво і застосовувати проти України ми вже говоримо кілька місяців»,- зазначив Юрій Ігнат.
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За його словами, очевидним є те, що росія буде виготовляти все більше «шахедів» та активно застосовувати їх проти України.
Однак, Ігнат запевнив, що ракет власного виробництва у росії багато не буде. Україна бачила, скільки рф торік застосували і скільки вони мають високоточної далекобійної зброї зараз.
Як зазначив Ігнат, ракети - це більш потужна зброя, яка потребує більше коштів та більше часу на її виготовлення ніж дрони-камікадзе, тому окупанти будуть використовувати їх значно рідше.
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