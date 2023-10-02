В сентябре Украину атаковало рекордное количество "шахедов" - Игнат
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. В сентябре россияне применили рекордное количество БПЛА ударного типа Shahed против Украины. Об этом в эфире Радио Свобода сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет УНН.
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«Действительно сентябрь был рекордным по количеству БПЛА ударного типа «шахед».То, что россия будет наращивать их производство и применять против Украины мы уже говорим несколько месяцев»,- отметил Юрий Игнат.
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По его словам, очевидно, что россия будет производить все больше «шахедов» и активно применять их против Украины.
Однако, Игнат заверил, что ракет собственного производства у россии много не будет. Украина видела, сколько рф в прошлом году применили и сколько они имеют высокоточного дальнобойного оружия сейчас.
Как отметил Игнат, ракеты - это более мощное оружие, которое требует больше средств и больше времени на его изготовление чем дроны-камикадзе, поэтому оккупанты будут использовать их значительно реже.
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