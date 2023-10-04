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Україна зібрала на координаційну нараду партнерів по коаліції винищувачів

Україна зібрала на координаційну нараду партнерів по коаліції винищувачів

Київ • УНН

 • 740677 перегляди

КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Україна зібрала на чергову координаційну нараду партнерів по коаліції винищувачів. Про перебіг зустрічі повідомили у пресслужбі Офісу Президента, передає УНН.

Цитата

“Коаліція працює й демонструє прогрес на шляху виконання взаємних зобов’язань. Спільними зусиллями нам вдасться зміцнити оборону України сучасними літаками й таким чином мінімізувати втрати, убезпечити цивільну інфраструктуру та наших громадян”, — наголосив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква.

Деталі

За дорученням Президента України та керівника Офісу Глави держави заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, заступниця міністра оборони Наталія Калмикова та радник керівника Офісу Президента Олександр Козенко провели у форматі відеоконференції чергову координаційну нараду з основними партнерами України по коаліції сучасних винищувачів.

Під час зустрічі українська сторона розповіла партнерам про перебіг навчання пілотів і технічного персоналу, а також довела їхні актуалізовані потреби.

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Сторони також обговорили графік імплементації домовленостей у межах коаліції, зокрема щодо завершення необхідних робіт із підготовки відповідної інфраструктури, термінів навчання пілотів і персоналу та постачання літаків в Україну. Ігор Жовква подякував партнерам за підтримку нашої держави у прискоренні розв'язання цих питань.

Окремо сторони синхронізували найближчі кроки в контексті діяльності коаліції сучасних винищувачів, а також узгодили проведення наступної координаційної наради найближчим часом.

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