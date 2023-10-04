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Украина собрала на координационное совещание партнеров по коалиции истребителей

Украина собрала на координационное совещание партнеров по коалиции истребителей

Киев • УНН

 • 740671 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Украина собрала на очередное координационное совещание партнеров по коалиции истребителей. О ходе встречи сообщили в пресс-службе Офиса Президента, передает УНН.

Цитата

“Коалиция работает и демонстрирует прогресс на пути выполнения взаимных обязательств’. Совместными усилиями нам удастся укрепить оборону Украины современными самолетами и таким образом минимизировать потери, обезопасить гражданскую инфраструктуру и наших граждан”, — отметил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква.

Детали

По поручению Президента Украины и руководителя Офиса Главы государства заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, заместитель министра обороны Наталья Калмыкова и советник руководителя Офиса Президента Александр Козенко провели в формате видеоконференции очередное координационное совещание с основными партнерами Украины по коалиции современных истребителей.

Во время встречи украинская сторона рассказала партнерам о ходе обучения пилотов и технического персонала, а также довела их актуализированные потребности.

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Стороны также обсудили график имплементации договоренностей в рамках коалиции, в частности по завершению необходимых работ по подготовке соответствующей инфраструктуры, сроков обучения пилотов и персонала и поставки самолетов в Украину. Игорь Жовква поблагодарил партнеров за поддержку нашего государства в ускорении решения этих вопросов.

Отдельно стороны синхронизировали ближайшие шаги в контексте деятельности коалиции современных истребителей, а также согласовали проведение следующего координационного совещания в ближайшее время.

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