Ніколь Кідман після розлучення закрутила роман з бізнесменом - ЗМІ
Київ • УНН
Ніколь Кідман після розлучення з Кітом Урбаном зустрічається з бізнесменом Майклом Райнстайном. Їх познайомили спільні друзі.
Голлівудська акторка Ніколь Кідман після важкого розлучення з музикантом Кітом Урбаном, здається, почала нові стосунки. Про це повідомляє Us Weekly, інформує УНН.
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Зазначається, що знаменитість пов'язують з бізнесменом Майклом Райнстайном. Їх познайомили спільні знайомі, після чого пара почала невимушено проводити час разом.
Ніколь знову почала ходити на побачення після розлучення з Кітом і зустрічається з бізнесменом Майклом Райнстайном. Усе невимушено, і вона просто гарно проводить час. Їх познайомили спільні друзі. Вона також ходила на кілька побачень з іншими людьми, і друзі постійно намагаються когось їй підшукати
Вказується, що відновитися після розриву з Урбаном Кідман допомогла робота над продовженням фільму "Практична магія", де вона знімається разом із Сандрою Буллок та Різ Візерспун.
Нагадаємо
Акторка Ніколь Кідман офіційно приєдналася до TikTok і свій перший допис присвятила прем’єрі фільму "Практична магія 2" у Лондоні.
Ніколь Кідман вперше прокоментувала свій розрив із Кітом Урбаном12.03.26, 14:00 • 39185 переглядiв