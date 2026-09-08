Ніколь Кідман після розлучення закрутила роман з бізнесменом - ЗМІ

Голлівудська акторка Ніколь Кідман після важкого розлучення з музикантом Кітом Урбаном, здається, почала нові стосунки. Про це повідомляє Us Weekly, інформує УНН.

Зазначається, що знаменитість пов'язують з бізнесменом Майклом Райнстайном. Їх познайомили спільні знайомі, після чого пара почала невимушено проводити час разом.

Ніколь знову почала ходити на побачення після розлучення з Кітом і зустрічається з бізнесменом Майклом Райнстайном. Усе невимушено, і вона просто гарно проводить час. Їх познайомили спільні друзі. Вона також ходила на кілька побачень з іншими людьми, і друзі постійно намагаються когось їй підшукати