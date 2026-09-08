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Ніколь Кідман після розлучення закрутила роман з бізнесменом - ЗМІ

Київ • УНН

 • 460 перегляди

Ніколь Кідман після розлучення з Кітом Урбаном зустрічається з бізнесменом Майклом Райнстайном. Їх познайомили спільні друзі.

Ніколь Кідман після розлучення закрутила роман з бізнесменом - ЗМІ

Голлівудська акторка Ніколь Кідман після важкого розлучення з музикантом Кітом Урбаном, здається, почала нові стосунки. Про це повідомляє Us Weekly, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що знаменитість пов'язують з бізнесменом Майклом Райнстайном. Їх познайомили спільні знайомі, після чого пара почала невимушено проводити час разом.

Ніколь знову почала ходити на побачення після розлучення з Кітом і зустрічається з бізнесменом Майклом Райнстайном. Усе невимушено, і вона просто гарно проводить час. Їх познайомили спільні друзі. Вона також ходила на кілька побачень з іншими людьми, і друзі постійно намагаються когось їй підшукати

- розповіло джерело.

Вказується, що відновитися після розриву з Урбаном Кідман допомогла робота над продовженням фільму "Практична магія", де вона знімається разом із Сандрою Буллок та Різ Візерспун.

Нагадаємо

Акторка Ніколь Кідман офіційно приєдналася до TikTok і свій перший допис присвятила прем’єрі фільму "Практична магія 2" у Лондоні.

Ніколь Кідман вперше прокоментувала свій розрив із Кітом Урбаном12.03.26, 14:00 • 39185 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Культура
Ніколь Кідман
Лондон