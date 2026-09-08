Николь Кидман после развода закрутила роман с бизнесменом — СМИ

Голливудская актриса Николь Кидман после тяжелого развода с музыкантом Китом Урбаном, похоже, начала новые отношения. Об этом сообщает Us Weekly, информирует УНН.

Отмечается, что знаменитость связывают с бизнесменом Майклом Райнстайном. Их познакомили общие знакомые, после чего пара начала непринужденно проводить время вместе.

Николь снова начала ходить на свидания после развода с Китом и встречается с бизнесменом Майклом Райнстайном. Все непринужденно, и она просто хорошо проводит время. Их познакомили общие друзья. Она также сходила на несколько свиданий с другими людьми, и друзья постоянно пытаются кого-то ей подыскать