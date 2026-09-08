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Николь Кидман после развода закрутила роман с бизнесменом — СМИ

Киев • УНН

 • 1496 просмотра

Николь Кидман после развода с Китом Урбаном встречается с бизнесменом Майклом Райнстайном. Их познакомили общие друзья.

Николь Кидман после развода закрутила роман с бизнесменом — СМИ

Голливудская актриса Николь Кидман после тяжелого развода с музыкантом Китом Урбаном, похоже, начала новые отношения. Об этом сообщает Us Weekly, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что знаменитость связывают с бизнесменом Майклом Райнстайном. Их познакомили общие знакомые, после чего пара начала непринужденно проводить время вместе.

Николь снова начала ходить на свидания после развода с Китом и встречается с бизнесменом Майклом Райнстайном. Все непринужденно, и она просто хорошо проводит время. Их познакомили общие друзья. Она также сходила на несколько свиданий с другими людьми, и друзья постоянно пытаются кого-то ей подыскать

- рассказал источник.

Указывается, что восстановиться после разрыва с Урбаном Кидман помогла работа над продолжением фильма "Практическая магия", где она снимается вместе с Сандрой Буллок и Риз Уизерспун.

Напомним

Актриса Николь Кидман официально присоединилась к TikTok и свой первый пост посвятила премьере фильма "Практическая магия 2" в Лондоне.

Николь Кидман впервые прокомментировала свой разрыв с Китом Урбаном12.03.26, 14:00 • 39185 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Культура
Николь Кидман
Лондон