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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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"Ніхто не готує мені сніданки": Зеленський про сімейне життя під час війни

"Ніхто не готує мені сніданки": Зеленський про сімейне життя під час війни

Київ • УНН

 • 1772719 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський, розповідаючи про сімейне життя у час повномасштабної війни, зазначив в інтерв'ю CNN, що у нього немає такої можливості, щоб йому готували сніданки, проте його дружина залишається для нього найкращим другом, передає УНН.

Цитата

“Це моя любов. Це мій найкращий друг. Це моя енергія… Я хотів би відповісти на ваше питання з самого початку, коли Олена розповідала, як готує сніданок для дітей вранці, як готує для них одяг. І я хотів би сказати, що в мене немає такої можливості – ніхто не готує мені сніданки”, – розповів Зеленський про сімейне життя із дружиною.

Доповнення

Володимир Зеленський в інтерв’ю CNN також заявив, що не відкидає проведення перемовин з російським диктатором володимиром путіним, але для цього росія має вивести війська з України і відшкодувати збитки.

Українські Національні Новини

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