"Никто не готовит мне завтраки": Зеленский о семейной жизни во время войны

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“Это моя любовь. Это мой лучший друг. Это моя энергия… Я хотел бы ответить на ваш вопрос с самого начала, когда Елена рассказывала, как готовит завтрак для детей утром, как готовит для них одежду. И я хотел бы сказать, что у меня нет такой возможности – никто не готовит мне завтраки”, – рассказал Зеленский о семейной жизни с женой.

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Владимир Зеленский в интервью CNN также заявил, что не исключает проведения переговоров с российским диктатором владимиром путиным, но для этого россия должна вывести войска из Украины и возместить ущерб.