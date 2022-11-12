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"Никто не готовит мне завтраки": Зеленский о семейной жизни во время войны

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский, рассказывая о семейной жизни во время полномасштабной войны, отметил в интервью CNN, что у него нет такой возможности, чтобы ему готовили завтраки, однако его жена остается для него лучшим другом, пишет УНН.

Цитата

“Это моя любовь. Это мой лучший друг. Это моя энергия… Я хотел бы ответить на ваш вопрос с самого начала, когда Елена рассказывала, как готовит завтрак для детей утром, как готовит для них одежду. И я хотел бы сказать, что у меня нет такой возможности – никто не готовит мне завтраки”, – рассказал Зеленский о семейной жизни с женой.

Дополнение

Владимир Зеленский в интервью CNN также заявил, что не исключает проведения переговоров с российским диктатором владимиром путиным, но для этого россия должна вывести войска из Украины и возместить ущерб.

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