Нідерланди виділять 700 млн євро на дрони для України
Київ • УНН
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс підтвердив виділення 700 млн євро на безпілотники для України. Країна також допоможе посилити протиповітряну оборону та розвивати "Лінію дронів".
Нідерланди виділяють 700 мільйонів євро на дрони для України, а також допоможуть ефективніше протистояти російським ракетним та дроновим атакам. Про це повідомляє інформує УНН із посиланням на cторінку міністра оборони України Рустема Умєрова у соцмережі Facebook.
Деталі
У п'ятницю, 07 березня міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про зустріч зі своїм колегою міністром оборони Рубеном Брекельмансом. За словами українського політика, Нідерланди перебувають серед лідерів підтримки України. "Ця підтримка залишається незмінною", - додав Умєров.
Нідерланди виділяють 700 мільйонів євро на дрони для України
Міністр оборони України зазначив, що з нідерландськими колегами також оговорили розвиток "Лінії дронів".
Окремо обговорили цей важливий проєкт, який допомагає масштабувати сучасний бойовий досвід. Нідерланди готові підтримувати його та сприяти його розширенню
Він також розповів, що зміцнення ППО залишається серед головних пріоритетів України.
Обговорили конкретні кроки, які допоможуть Україні ефективніше протистояти російським ракетним та дроновим атакам
Рустем Умєров подякував Рубену Брекельмансу та всій команді Міністерства оборони Нідерландів за чітку позицію, швидкі рішення та реальну допомогу.
Нагадаємо
Нідерланди виділять 3,5 млрд євро для підтримки України в 2026 році. 700 млн євро з нового пакету буде спрямовано на закупівлю безпілотників для українських сил оборони. За словами прем’єр-міністр країни Діка Шуфа, ця сума дозволить Нідерландам зберегти поточний рівень підтримки. Крім того, частина коштів може бути використана вже у 2025 році, якщо в цьому виникне необхідність.
Британський уряд домовився з оборонною компанією щодо виробництва ударних дронів для ЗСУ06.03.25, 21:16 • 51155 переглядiв