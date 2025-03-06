Британський уряд домовився з оборонною компанією щодо виробництва ударних дронів для ЗСУ

Уряд Великої Британії та англо-американська оборонно-технічна компанія "Андуріл" уклали угоду. Відтепер Збройні сили України отримають більш сучасні ударні безпілотники для боротьби з російською агресією в Чорному морі. Про це повідомив уряд Великої Британії, пише УНН.

Міністр оборони Британії Джон Гілі відвідав компанію "Андуріл", яка постачає безпілотники, у Вашингтоні, напередодні зустрічі зі своїм американським колегою Пітом Хегсетом у Пентагоні.

Угода була укладена після зустрічі світових лідерів у Лондоні минулого тижня, коли прем'єр-міністр і союзники погодилися з необхідністю продовження військової підтримки України, щоб надати їй якомога сильнішу позицію для досягнення миру.

Нові контракти на загальну суму майже 30 мільйонів фунтів стерлінгів, підтримані Міжнародним фондом для України, передбачають постачання компанією "Андуріл" новітніх безпілотників Altius 600m і Altius 700m, відомих як "блукаючі боєприпаси", які призначені для моніторингу місцевості перед нанесенням удару по цілях.

Довідка

Заснована в Каліфорнії, компанія "Андуріл" продовжує інвестувати значні кошти у Велику Британію, має значну присутність по всій країні і планує швидко розширювати свою діяльність відповідно до зобов'язань уряду щодо забезпечення безпеки нації та надання висококваліфікованих робочих місць.

Нагадаємо

Нещодавно у Збройних силах розпочався масштабний проєкт "Лінія дронів", ініційований президентом України. Мета - створення мережі частин, які отримають сучасне оснащення, ресурси та фахівців. Долучитися до проєкту можуть військовослужбовці і цивільні спеціалісти.