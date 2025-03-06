Британское правительство договорилось с оборонной компанией о производстве ударных дронов для ВСУ
Киев • УНН
Великобритания заключила соглашение с компанией "Андурил" на поставку современных ударных беспилотников для ВСУ. Контракт на сумму 30 млн фунтов предполагает поставку дронов Altius 600m и 700m для борьбы с агрессией рф в Черном море.
Правительство Великобритании и англо-американская оборонно-техническая компания "Андурил" заключили соглашение. Теперь Вооруженные силы Украины получат более современные ударные беспилотники для борьбы с российской агрессией в Черном море. Об этом сообщило правительство Великобритании, пишет УНН.
Министр обороны Великобритании Джон Хили посетил компанию "Андурил", которая поставляет беспилотники, в Вашингтоне, накануне встречи со своим американским коллегой Питом Хегсетом в Пентагоне.
Соглашение было заключено после встречи мировых лидеров в Лондоне на прошлой неделе, когда премьер-министр и союзники согласились с необходимостью продолжения военной поддержки Украины, чтобы предоставить ей как можно более сильную позицию для достижения мира.
Новые контракты на общую сумму почти 30 миллионов фунтов стерлингов, поддержанные Международным фондом для Украины, предусматривают поставку компанией "Андурил" новейших беспилотников Altius 600m и Altius 700m, известных как "блуждающие боеприпасы", которые предназначены для мониторинга местности перед нанесением удара по целям.
Справка
Основанная в Калифорнии, компания "Андурил" продолжает инвестировать значительные средства в Великобританию, имеет значительное присутствие по всей стране и планирует быстро расширять свою деятельность в соответствии с обязательствами правительства по обеспечению безопасности нации и предоставлению высококвалифицированных рабочих мест.
Напоминаем
Недавно в Вооруженных силах начался масштабный проект "Линия дронов", инициированный президентом Украины. Цель - создание сети частей, которые получат современное оснащение, ресурсы и специалистов. Присоединиться к проекту могут военнослужащие и гражданские специалисты.