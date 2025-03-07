Нидерланды выделят 700 млн евро на дроны для Украины
Киев • УНН
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс подтвердил выделение 700 млн евро на беспилотники для Украины. Страна также поможет усилить противовоздушную оборону и развивать "Линию дронов".
Нидерланды выделяют 700 миллионов евро на дроны для Украины, а также помогут эффективнее противостоять российским ракетным и дроновым атакам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу министра обороны Украины Рустема Умерова в соцсети Facebook.
Детали
В пятницу, 07 марта министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о встрече со своим коллегой министром обороны Рубеном Брекельмансом. По словам украинского политика, Нидерланды находятся среди лидеров поддержки Украины. "Эта поддержка остается неизменной", - добавил Умеров.
Нидерланды выделяют 700 миллионов евро на дроны для Украины
Министр обороны Украины отметил, что с нидерландскими коллегами также обсудили развитие "Линии дронов".
Отдельно обсудили этот важный проект, который помогает масштабировать современный боевой опыт. Нидерланды готовы поддерживать его и способствовать его расширению
Он также рассказал, что укрепление ПВО остается среди главных приоритетов Украины.
Обсудили конкретные шаги, которые помогут Украине эффективнее противостоять российским ракетным и дроновым атакам
Рустем Умеров поблагодарил Рубена Брекельманса и всю команду Министерства обороны Нидерландов за четкую позицию, быстрые решения и реальную помощь.
Напомним
Нидерланды выделят 3,5 млрд евро для поддержки Украины в 2026 году. 700 млн евро из нового пакета будет направлено на закупку беспилотников для украинских сил обороны. По словам премьер-министра страны Дика Шуфа, эта сумма позволит Нидерландам сохранить текущий уровень поддержки. Кроме того, часть средств может быть использована уже в 2025 году, если в этом возникнет необходимость.
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