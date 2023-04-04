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Нідерланди виділять Україні пакет допомоги на суму 274 мільйони євро

Нідерланди виділять Україні пакет допомоги на суму 274 мільйони євро

Київ • УНН

 • 845513 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Кабінет міністрів Нідерландів ухвалив рішення про виділення 274 мільйонів євро на екстрену допомогу Україні, передає УНН з посиланням на Telegraaf.

Деталі

У понеділок міністр з зовнішньої торгівлі та співпраці Ліє Шрайнемахер заявила, що Кабмін Нідерландів виділить 274 мільйонів євро на екстрену допомогу Україні.

З них 100 мільйонів підуть на відновлення лікарень, охорони здоров'я, енергопостачання, будинків та інфраструктури. 20 мільйонів повинні піти на гуманітарну допомогу, 10 мільйонів на психіатричну допомогу людям та ще 10 мільйонів на розмінування сільськогосподарських земель. Також, окремо 40 млн євро повинні піти на закупівлю насіння та техніки для українського сільського господарства.

Крім того, Нідерланди внесуть грошову допомогу до фонду НАТО для України. Буде внесено 75 млн євро, з яких 14 мільйонів підуть на боротьбу для притягнення до відповідальності за воєнні злочини. А 5 мільйонів буде виділено на «захист та збереження визначальної ідентичності культури» в Україні.

Нагадаємо

Сполучені Штати Америки на цьому тижні відправлять до України новий пакет допомоги. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США в Білому домі Джон Кірбі.

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