Нидерланды выделят Украине пакет помощи на сумму 274 миллиона евро

Детали

В понедельник министр по внешней торговле и сотрудничеству Лие Шрайнемахер заявила, что Кабмин Нидерландов выделит 274 миллионов евро на экстренную помощь Украине.

Из них 100 миллионов пойдут на восстановление больниц, здравоохранения, энергоснабжения, домов и инфраструктуры. 20 миллионов должны пойти на гуманитарную помощь, 10 миллионов на психиатрическую помощь людям и еще 10 миллионов на разминирование сельскохозяйственных земель. Также, отдельно 40 млн евро должны пойти на закупку семян и техники для украинского сельского хозяйства.

Кроме того, Нидерланды внесут денежную помощь в фонд НАТО для Украины. Будет внесено 75 млн евро, из которых 14 миллионов пойдут на борьбу для привлечения к ответственности за военные преступления. А 5 миллионов будет выделено на «защиту и сохранение определяющей идентичности культуры» в Украине.

Напомним

Соединенные Штаты Америки на этой неделе отправят в Украину новый пакет помощи. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США в Белом доме Джон Кирби.