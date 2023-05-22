Нічний обстріл Дніпра: постраждала частина ДСНС, поранений рятувальник
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Під час нічної ракетної атаки в Дніпрі ворог влучив в аварійно-рятувальну частину. Постраждав один рятувальник, знищено більше ніж 20 одиниць техніки та зруйновано 3 будівлі, повідомив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Крук у Facebook, передає УНН.
Цитата
"Дніпро. Уночі ворог підступно обстріляв аварійно-рятувальну частину. Зруйновано 3 будівлі, знищено більше ніж 20 одиниць техніки. Постраждав один рятувальник. Знищувати підрозділи ДСНС - це грубе порушення норм Женевської конвенції. Це порушення всіх норм Міжнародного права і звичайної людської моралі! росія - держава терорист!!!" - написав голова ДСНС.
Доповнення
Уночі 22 травня 2023 року російські окупанти атакували військові та інфраструктурні об’єкти східного форпосту України – міста Дніпро. Атака здійснювалась 16-ма ракетами різних типів та 20-ма ударними дронами Shahed-136/131.
У Дніпровському районі через ракетний удар поранений 27-річний чоловік. Він у лікарні в стані середньої тяжкості. Побиті й 25 приватних машин та 2 автобуси. Влучання сталося також по приватному підприємству у Дніпрі. Там понівечені 3 будівлі. В Іларіонівській громаді Синельниківського району впав БПЛА. Виявили там й уламки ракети. Постраждали 7 людей. Жінки 52 та 70 років – у лікарні. Крім того, зачепило 3 приватні будинки та 9 багатоквартирних. А ще – дитсадок, магазини та адмінбудівлі. Потрощені 6 авто.
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