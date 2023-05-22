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В небі над Дніпропетровщиною було збито 15 дронів та 4 ракети - ОВА

В небі над Дніпропетровщиною було збито 15 дронів та 4 ракети - ОВА

Київ • УНН

 • 681449 перегляди

КИЇВ. 22 травня УНН. Силами ПвК "Схід" в небі над Дніпропетровщиною було збито 15 ворожих дронів та 4 крилаті ракети. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, пише УНН.

Цитата

"Цієї ночі захисники з ПвК "Схід" збили над нашою областю 15 безпілотників та 4 крилаті ракети. Просто найкращі. Дякую!", - зазначив Лисак.

Деталі

Однак, як зазначається, в області є й "прильоти".

Так, у Дніпровському районі через ракетний удар поранений 27-річний чоловік. Він у лікарні в стані середньої тяжкості.

Також, пошкоджені кілька будівель рятувального підрозділу. Виникло дві пожежі, які вже загасили. Знищені більш ніж 10 вантажних та легкових авто, стільки ж одиниць спецтехніки – пошкоджені. Побиті й 25 приватних машин та 2 автобуси.

Влучання сталося також по приватному підприємству у Дніпрі. Там понівечені 3 будівлі.

В Іларіонівській громаді Синельниківського району впав БПЛА. Виявили там й уламки ракети. Постраждали 7 людей. Жінки 52 та 70 років – у лікарні.

Крім того, зачепило 3 приватні будинки та 9 багатоквартирних. А ще – дитсадок, магазини та адмінбудівлі. Потрощені 6 авто.

Нагадаємо

Повітряні Сили ЗСУ знищили ворожий дрон над Одещиною.

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