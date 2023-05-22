В небе над Днепропетровской областью было сбито 15 дронов и 4 ракеты - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая УНН. Силами ВК "Восток" в небе над Днепропетровщиной было сбито 15 вражеских дронов и 4 крылатые ракеты. Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, пишет УНН.
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"Этой ночью защитники из ВК "Восток" сбили над нашей областью 15 беспилотников и 4 крылатые ракеты. Просто лучшие. Спасибо!", - отметил Лысак.
Детали
Однако, как отмечается, в области есть и "прилеты".
Так, в Днепровском районе из-за ракетного удара ранен 27-летний мужчина. Он в больнице в состоянии средней тяжести.
Также, повреждены несколько зданий спасательного подразделения. Возникло два пожара, которые уже потушили. Уничтожены более 10 грузовых и легковых авто, столько же единиц спецтехники – повреждены. Побиты и 25 частных машин и 2 автобуса.
Попадание произошло также по частному предприятию в Днепре. Там повреждены 3 здания.
В Илларионовской громаде Синельниковского района упал БПЛА. Обнаружили там и обломки ракеты. Пострадали 7 человек. Женщины 52 и 70 лет – в больнице.
Кроме того, задело 3 частных дома и 9 многоквартирных. А еще – детсад, магазины и админздания. Разбиты 6 авто.
Напомним
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